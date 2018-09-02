Шведский биатлонист гордится решением не ехать в Россию из-за скандала с допингом

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился, что гордится своим решением не принимать участие в этапа Кубка мира — 2018 в Тюмени, передает «Советский спорт».

Он сообщил, что принял такое решение из-за скандала с допингом вкруг биатлонистов из России.

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«Об этом легко было говорить, но принять такое решение непросто. Я чувствовал, что если быть честным с собой и своими ценностями, то выбора у меня нет. Я не мог туда поехать. И я горжусь своим решением.

Большинство спортсменов хотят сосредоточиться на тренировках и соревнованиях, выступать как можно лучше. А о других вещах у них нет особого мнения. Но для меня тут нет противоречия. Я могу постараться стать лучшим снайпером в мире, в то же время думая о других вещах», — цитирует спортсмена SVT.

Ранее сообщалось, что у признавшегося в допинге олимпийского чемпиона не отберут медаль.