«Барселона» забила восемь мячей в матче с «Уэской»

«Барселона» одержала разгромную победу над «Уэску» в третьем туре чемпионата Испании, сообщает Sport24.

Матч завершился со счетом 8:2 в пользу каталонского клуба. Лионель Месси и Луис Суарес отметились дублями, еще по одному забили Усман Дембеле, Иван Ракитич и Жорди Альба. У «Уэску», чьи футболисты и открыли счет, забитыми мячами отметились Хуан Эрнандес и Алекс Гальяр.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее тренер «Барселоны» заявил, что у команды могут возникнуть трудности в матче против «Уэски».

Чемпионат Испании. 3-й тур

«Барселона» — «Уэска» — 8:2 (3:2)

Голы: 0:1 — Эрнандес, 3; 1:1 — Месси, 16; 2:1 — Пулидо (аг), 24; 3:1 — Суарес, 39; 3:2 — Гальяр, 42; 4:2 — Дембеле, 48; 5:2 — Ракитич, 52; 6:2 — Месси, 61; 7:2 — Альба, 81; 8:2 — Суарес, 90+3.