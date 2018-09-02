На матч шестого тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» проданы все билеты
На матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» ожидается аншлаг, сообщает Sport24.
По информации пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга, проданы все билеты на стадион «Санкт-Петербург», который вмещает 62315 зрителей.
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Перед началом матча «Зенит» возглавляет таблицу РПЛ, имея в активе 15 очков, «Спартак» идет на третьем месте, набрав 13 очков.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Зенит» и «Спартак» определились со стартовыми составами