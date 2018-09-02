Олимпийский чемпион негативно высказался о шутках капитанах «Спартака»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков негативно отозвался о высказываниях капитана московского «Спартака» Дениса Глушакова и волейболиста казанского «Зенита» Алексея Спиридонова, передает «Чемпионат.сom».

«Для меня высказывания Глушакова почти всегда являются немножко глуповатыми. Я просто читаю их с улыбкой. Есть крутые подколки, которые читаешь и реально смешно. А есть такие, как у Спиридонова и Глушакова», — заявил фигурист.

Ранее президент «Локомотива» ответил Глушакову на слова о пустых трибунах.