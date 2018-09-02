Хавбек «Ромы» получил вызов в сборную Италии, не сыграв ни одного матча в Серии А

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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло получил вызов в сборную Италии и из-за этого попал в историю итальянского футбола, сообщает «Советский спорт».

По информации Football Italia, 19-летний футболист не провел ни одного матча в Серии А в своей карьере. Полузащитник стал всего четвертым игроком который получил вызов в национальную команду Италии до того, как совершил дебют в высшем дивизионе страны.

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При этом Дзаньоло также не играл в сборной Италии для игроков до 21 года. Он выступал только за команду для игроков до 19 лет и забил шесть мячей в 18 матчах.

Полузащитник перешел в «Рому» из «Интера», чьим воспитанником он является, летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что хавбек «Ювентуса» уверен, что Роналду скоро сможет забить.