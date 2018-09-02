Клуб КХЛ обратится в суд из-за логотипа с Путиным

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Финский «Йокерит», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), собирается подать в суд на журнал Helsingin Sanomat, сообщает «Советский спорт».

По информации Iltalehti, финский клуб обвиняет журнал в том, что они незаконно использовали логотип «Йокерита», поместив в его центр портрет президента России Владимира Путина.

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«Это сделано с целью унизить клуб и увеличить свои продажи. За нами остаются авторские права на логотип. Никто не обращался к нам за разрешением о его использовании. Это уже не журналистика», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Йокерита» Юкку Кохонен.

Представители журнала не согласны с выдвинутыми обвинениями.

«Если вы сравните логотип «Йокерита» и нашу обложку, то увидите множество различий. У нас на странице опубликована авторская работа, в получении разрешения не было необходимости», — заявил редактор Анссите Миеттинен.

Ранее сообщалось, что на домашнем стадионе «Зенита» хотят провести матч КХЛ.