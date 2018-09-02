УЕФА поздравил Черчесова с 55-летием

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравила главного тренер сборной России Станислава Черчесова с 55-летием, передает «Советский спорт».

В УЕФА вспомнили все его достижения в игровой и тренерской карьере.

«Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Австрии, чемпион Польши, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в твиттере.

Ранее Владимир Путин поздравил Черчесова с 55-летием.