УЕФА поздравил Черчесова с 55-летием
Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравила главного тренер сборной России Станислава Черчесова с 55-летием, передает «Советский спорт».
В УЕФА вспомнили все его достижения в игровой и тренерской карьере.
«Чемпион СССР, чемпион России, чемпион Австрии, чемпион Польши, четвертьфиналист чемпионата мира 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА в твиттере.
Ранее Владимир Путин поздравил Черчесова с 55-летием.
Поздравляем с 55-летием Станислава Черчесова! ��— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 2 сентября 2018 г.
�� Чемпион СССР
�� Чемпион России
�� Чемпион Австрии
�� Чемпион Польши
�� Четвертьфиналист #ЧМ2018 pic.twitter.com/a9SbN7HNbB