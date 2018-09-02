Стали известны стартовые составы «Енисея» и тульского «Арсенала»
Стали известны стартовые составы красноярского «Енисея» и тульского «Арсенала» на матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
«Енисей»: Юрченко, Ятченко, Дугалич, Грицаенко, Кичин, Огуде, Комолов, Зотов, Торбинский, Костюков, Обрадович.
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«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Денисов, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.