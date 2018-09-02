Путин поздравил Черчесова с 55-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова с днем рождения, передает ТАСС.

«Вы посвятили себя футболу — спорту номер один, проявили себя как талантливый игрок, надежный вратарь национальной сборной. И конечно, вас знают и ценят как замечательного тренера и наставника. Вы многое сделали для подготовки и достойного выступления нашей команды на домашнем чемпионате мира, создали для футболистов комфортный психологический климат, зарядили их на результат, на красивую, победную игру.

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Впереди важные старты и новые вызовы. Уверен, что под Вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков. Желаю здоровья, благополучия и удачи», — говорится в поздравительной телеграмме на официальном сайте Кремля.

Черчесову исполнилось 55 лет.

Ранее Черчесов объяснил неудачное выступление Федора Смолова во время ЧМ-2018.