Моуринью порадовал детей-инвалидов на игре молодежной команды «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил матч молодежного состава клуба против сверстников из «Сток Сити», сообщает «Советский спорт».

Португалец во время игры зашел в сектор для маломобильных болельщиков, где полчаса фотографировался, общался и раздавал автографы фанатам.

Трогательные фотографии тренера «красных дьяволов» с детьми на инвалидных колясках опубликованы в твиттере SPORF.

Ранее сообщалось, что Моуринью назвал себя «одним из лучших тренеров в мире».

Jose Mourinho was spotted at @ManUtd U23 match at Old Trafford last night.



After the game, he went over to the disabled supporters section, spending 30 mins chatting to fans & taking photos.



Touch Of Class. pic.twitter.com/4W1a0rDqQy