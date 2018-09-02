Моуринью порадовал детей-инвалидов на игре молодежной команды «МЮ»

Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил матч молодежного состава клуба против сверстников из «Сток Сити», сообщает «Советский спорт».

Португалец во время игры зашел в сектор для маломобильных болельщиков, где полчаса фотографировался, общался и раздавал автографы фанатам.

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Трогательные фотографии тренера «красных дьяволов» с детьми на инвалидных колясках опубликованы в твиттере SPORF.

Ранее сообщалось, что Моуринью назвал себя «одним из лучших тренеров в мире».