Моуринью порадовал детей-инвалидов на игре молодежной команды «МЮ»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил матч молодежного состава клуба против сверстников из «Сток Сити», сообщает «Советский спорт».
Португалец во время игры зашел в сектор для маломобильных болельщиков, где полчаса фотографировался, общался и раздавал автографы фанатам.
Реклама
Трогательные фотографии тренера «красных дьяволов» с детьми на инвалидных колясках опубликованы в твиттере SPORF.
Ранее сообщалось, что Моуринью назвал себя «одним из лучших тренеров в мире».
���� Jose Mourinho was spotted at @ManUtd U23 match at Old Trafford last night.— SPORF (@Sporf) 1 сентября 2018 г.
�� After the game, he went over to the disabled supporters section, spending 30 mins chatting to fans & taking photos.
�� Touch Of Class. pic.twitter.com/4W1a0rDqQy