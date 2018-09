Неймар высмеял назвавших его «плаксой» фанатов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар необычно отпраздновал забитый мяч в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Нима», сообщает «Советский спорт».

Болельщики «Нима» на трибуне за воротам вывесили баннер с надписью о том, что бразилец является «плаксой», намекая на симуляции игрока. В ответ на это форвард забил мяч и побежал праздновать к адресованному ему полотну, претворившись плачущим.

Фанаты освистали бразильца за эту выходку.

Видео эпизода опубликовано в официальном твиттер-аккаунте ESPN FC.

Neymar scored and immediately ran over to celebrate in front of a banner calling him a "cry baby." pic.twitter.com/PIgjcFFPHt