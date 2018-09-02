Неймар высмеял назвавших его «плаксой» фанатов
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар необычно отпраздновал забитый мяч в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Нима», сообщает «Советский спорт».
Болельщики «Нима» на трибуне за воротам вывесили баннер с надписью о том, что бразилец является «плаксой», намекая на симуляции игрока. В ответ на это форвард забил мяч и побежал праздновать к адресованному ему полотну, претворившись плачущим.
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Фанаты освистали бразильца за эту выходку.
Видео эпизода опубликовано в официальном твиттер-аккаунте ESPN FC.
Ранее сообщалось, что Неймар осчастливил до слез выбежавшего на поле ребенка.
Neymar scored and immediately ran over to celebrate in front of a banner calling him a "cry baby." pic.twitter.com/PIgjcFFPHt— ESPN FC (@ESPNFC) 1 сентября 2018 г.