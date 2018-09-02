Футболист «ПСЖ» забил мяч прямым ударом с углового
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария отметился эффектным голом в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Нима», сообщает «Советский спорт».
На 40-й минуте встречи аргентинец отправился подавать угловой, однако вместо стандартного навеса или розыгрыша мяча закрутил снаряд в ворота соперника, сделав счет на табло 2:0 в пользу своей команды.
Реклама
Видео выдающегося гола опубликовал твиттер Goal.
Матч закончился победой парижан со счетом 4:2.
Ранее сообщалось, что Неймар осчастливил до слез выбежавшего на поле ребенка.
Direct from a corner!— Goal (@goal) 1 сентября 2018 г.
A brilliant effort from Angel Di Maria! ��#PSG #Ligue1 pic.twitter.com/XZCG1GdxGy