Футболист «ПСЖ» забил мяч прямым ударом с углового

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария отметился эффектным голом в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Нима», сообщает «Советский спорт».

На 40-й минуте встречи аргентинец отправился подавать угловой, однако вместо стандартного навеса или розыгрыша мяча закрутил снаряд в ворота соперника, сделав счет на табло 2:0 в пользу своей команды.

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Видео выдающегося гола опубликовал твиттер Goal.

Матч закончился победой парижан со счетом 4:2.

Ранее сообщалось, что Неймар осчастливил до слез выбежавшего на поле ребенка.