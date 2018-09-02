Неймар осчастливил до слез выбежавшего на поле ребенка

Перед матчем 4-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Нимом» на поле выбежал ребенок, сообщает «Советский спорт».

Маленький болельщик появился на поле, чтобы обнять форварда парижан Неймара. В ответ бразилец поднял на руки мальчика и обнял его, а также подарил своему поклоннику футболку. В итоге ребенок так растрогался, что заплакал.

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Видео трогательного эпизода опубликовано в официальном твиттере «ПСЖ».

Матч закончился победой парижского клуба со счетом 4:2. На счету Неймара один забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Неймар подарил футболку «ПСЖ» Леброну Джеймсу.