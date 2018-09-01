40-летний боец MMA за 20 секунд «убил» юного соперника

Немецкий боец смешанного стиля (MMA) Карстен Либих нокаутировал Джамаля Маджиди на турнире GMC 16, сообщает «Советский спорт».

Бой закончился уже после 20-ти секунд встречи, когда 40-летний немец отправил Маджиди в нокаут хуком с правой после обманного движения ногой.

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Видео поединка в своем твиттере опубликовал пользователей @Jolassanda, написав, что опытный боец «убил юнца» за 20 секунд.

Для Либиха эта победа стала первой в рамках профессиональной карьеры.

Ранее сообщалось, что бойца UFC оправдали по делу о домашнем насилии.