«Реал» разгромил «Леганес» в дебютном матче Куртуа

Мадридский «Реал» одержал победу над «Леганесом» в матче 3-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает «Советский спорт».

Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась разгромной победой «сливочных» со счетом 4:1.

Дублем в составе «королевского клуба» отметился французский форвард Карим Бензема. В составе «Леганеса» единственный мяч на свой счет записал арендованный у «Саутгемптона» нападающий Гидо Каррильо.

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За мадридский клуб свой дебютный матч провел бельгийский голкипер Тибо Куртуа, приобретенный этим летом у «Челси».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» вдесятером уступил «Сельте» в гостях.

Футбол. Чемпионат Испании. 3-й тур

«Реал Мадрид» (Мадрид) — «Леганес» (Леганес) — 4:1

Голы: 1:0 — Бэйл, 17; 1:1 — Каррильо, 24 (пенальти); 2:1 — Бензема, 48; 3:1 — Бензема, 61; 4:1 — Рамос, 66 (пенальти).