«Краснодар» вырвал победу у «Локомотива» на третьей добавленной минуте

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«Краснодар» на своем поле одержал волевую победу над московским «Локомотивом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1, сообщает «Советский спорт».

Счет в матче был открыт футболистами «Локомотива» — на 33-й минуте Мануэл Фернандеш с 11-метровой отметки поразил ворота черно-зеленых. Однако уже спустя шесть минут полузащитник сборной России Юрий Газинский точным пасом нашел Вандерсона в штрафной, который уверенно разобрался с голкипером «железнодорожников» Гилерме. На 93-й минуте встречи наподающий хозяев Магомед-Шапи Сулейманов принес своей команде три очка.

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Краснодарский клуб имеет в активе 10 очков и занимает четвертую позицию в турнирной таблице (РПЛ), а московский клуб с восемью очками идет седьмой.

Ранее травмированного Смолова освистали в Краснодаре.

Россия. Премьер-лига. 6-й тур.

«Краснодар» (Краснодар) — «Локомотив» (Москва) — 2:1

Голы: 0:1 — Фернандеш (пенальти), 33; 1:1 — Вандерсон, 39; 2:1 — Сулейманов, 90+3.