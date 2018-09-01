ЦСКА может сыграть с «Реалом» в «Лужниках»

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Московский ЦСКА встретится с мадридским «Реалом» по результатам жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов. Матч может быть перенесен с домашней арены армейцев на стадион «Лужники», сообщает Sport24.

«Прорабатываем вопрос, но по регламенту нужно проводить на одном стадионе. Потому либо все три матча играть на «ВЭБ Арене», либо на «Лужниках», — сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

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Напомним, что ЦСКА, как и московский «Спартак» долгое время арендовал главный стадион страны. На данный момент «Лужники» являются базовой ареной сборной России по футболу. Если домашний стадион красно-синих вмещает 30500 зрителей, то «Лужники» во время чемпионата мира могли посетить одновременно 78 тысяч болельщиков.

Ранее сообщалось, что ЦСКА с помощью хет-трика Чалова разгромил «Урал».