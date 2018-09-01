«Ливерпуль» повторил рекорд 28-летней давности

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«Ливерпуль» впервые за 28 лет смог одержать победу в стартовых четырех турах Английской премьер-лиги, сообщает Sport24..

Мерсисайдцы лишь единожды победили в своем фирменном стиле, разгромив в домашнем матче «Вест Хэм» со счетом 4:0. Затем последовал уверенный выездной матч с «Кристал Пэлас» — 2:0, минимальная победа над «Брайтоном» 1:0 и совсем свежий триумф в противостоянии с чемпионом Англии в сезоне-2015/2016 «Лестером» — 2:1.

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До этого момента подобных успех давался «красным» всего трижды — в сезонах 1990-1991, 1978-1979 и 1969-1970. Стоит отметить, что ни разу после столь удачного начала «Ливерпуль» не становился чемпионом АПЛ.

Ранее сообщалось, что ошибка Алиссона не помешала «Ливерпулю» обыграть «Лестер».