СМИ: президент «Реала» Перес повлиял на выбор УЕФА наградить Модрича
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес воспользовался своим влиянием при выборе лучшего игрока минувшего сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), утверждает «Советский спорт».
По информации издания Tuttosport, новичок «Ювентуса» Криштиану Роналду отказался приехать на церемонию награждения, зная итоговый результат.
Перед жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал полузащитника «Реала» хорвата Луку Модрича лучшим игроком сезона.
Модрич в составе «Реала» в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов. Помимо него и Роналду на звание лучшего игрока сезона также претендовал форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал отсутствие португальского форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии награждения лучших футболистов сезона в Лиге чемпионов.