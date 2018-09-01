IBU: мы не сообщали, какие именно правила нарушили российские биатлонисты

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Международный союз биатлонистов (IBU) ответил на заявление журналиста Ника Батлера о том, что ему известно о подозрениях организации в адрес 65 российских биатлонистов, которые могут быть причастны к нарушению антидопинговых правил, передает «Советский спорт».

«Мы не сообщали, какие именно правила нарушены россиянами, и на основании чего мы это установили. И не будем сообщать, пока не получим официальный ответ от подозреваемых», — написано в официальном твиттере IBU.

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30 августа IBU сообщил, что четыре российских биатлониста подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Павел Колобков высказался по поводу подозреваемых в допинге биатлонистов.