Мостовой назвал замену Промесу в «Спартаке»

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Бывший футболист московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о возможных заменах хавбека Квинси Промеса, который накануне перешел в «Севилью», передает RT.

«У «Спартака» есть состав, но трудно сказать, кто еще, кроме Промеса, будет забивать по 12—13 мячей за сезон. Его бы мог заменить Ивелин Попов, если будет получать больше тренерского доверия. Луис Адриано и Зе Луиш могут встать в пару. Варианты есть.

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Что касается самого Квинси, то у него будет неплохая конкуренция в «Севилье», ему не уступят просто так место. Тем интереснее будет наблюдать за его выступлением в новой команде. По игровым качествам он подходит — быстрый, резкий игрок, умеет обыгрывать. Это то, что нужно «рохибланкос». Но те, кто уже давно в команде, не станут так легко сдаваться перед голландцем», — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что Промес хочет дебютировать в севильском дерби.