Роналду не прибыл на вручение наград УЕФА

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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался от посещения церемонию вручения наград УЕФА незадолго до ее начала, сообщает «Советский спорт».

По информации ESPN, португальский футболист отказался посетить церемонию после того, как узнал, что игроком года признали полузащитника «Реала» Луку Модрича.

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Форвард должен был прибыть в Монако, где проходит церемония, вместе с семьей из Турина, но отказался даже после долгих уговоров друзей и советников. В зале было зарезервировано шесть мест.

Представителям «Ювентуса» пришлось проинформировать УЕФА о том, что Роналду не будет присутствовать на церемонии.

При этом португалец был признан лучшим нападающим прошлого сезона, а в номинации на звание игрока года занял второе место.

Ранее сообщалось, что агент Роналду считает позором присуждение приза лучшего игрока сезона Модричу.