Российский футболист забил мяч в свои ворота и подрался с тренером
Футболист клинского клуба «Титан» Аршен Цаголев специально забил мяч в свои ворота в матче третьего дивизиона чемпионата России против «Металлиста» из Королева, сообщает «Советский спорт».
На записи видно, как игрок подошел к воротам «Титана» и забил мяч. После он устроил потасовку с тренером команды из Клина. За свои действия Цаголев был удален с поля.
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Отмечается, что руководство клуба отчислило Цаголева и еще троих игроков из команды.
Ранее сообщалось, что в Аргентине футболистки устроили массовую драку во время матча.