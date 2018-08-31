Марадона с опозданием поздравил Лукашенко с днем рождения

<img src="//img.gazeta.ru/files3/407/11816407/sdsa-pic905-895x505-37717.jpg">

Одна из самых одиозных фигур в истории мирового футбола Диего Армандо Марадона поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 64-летием в своем инстаграме. Кроме того, аргентинец пообещал приступить к своей административной работе в брестском «Динамо» уже на следующей неделе.

«Я не хочу прекращать поздравлять президента Белоруссии Александра Лукашенко с его днем рождения. Хочу поблагодарить его за то, что он дал мне рабочее место в этой стране. На следующей неделе начну свою деятельность в брестском «Динамо», — поделился своими эмоциями чемпион мира.

Реклама

Стоит отметить, что в подобных обещаниях руководство брестского клуба и правда нуждалось, ведь подолгу на своих последних местах работы Марадона не задерживался. Например, на посту главного тренера арабского клуба «Аль-Фуджайра» аргентинец проработал меньше года, а совсем недавно в СМИ появились слухи, что экс-футболист переедет делать карьеру в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что Марадона может покинуть брестское «Динамо».