ЦСКА в шаге от покупки третьего футболиста за один день

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ЦСКА и «Уфа» согласовали переход полузащитника клуба из столицы Башкирии Ивана Облякова.

«Уфа» согласовала трансфер Облякова с ЦСКА, мы договорились по условиям, были сложные переговоры. В настоящий момент идет подготовка документов, а также согласовываются условия личного контракта футболиста. При этом хотелось бы отметить, что до закрытия трансферного окна еще есть время, поэтому возможны любые варианты», — цитирует генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова ТАСС.

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Функционер отметил, что клуб больше не планирует покупать новых футболистов.

В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 11 матчах «Уфы» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну передачу.