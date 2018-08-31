Гризманн стал лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2017/18
Звание лучшего футболиста розыгрыша Лиги Европы прошедшего сезона получил нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн, сообщает «Советский спорт».
Памятный трофей футболисту был вручен во время церемонии жеребьевки группового этапа Лиги Европы сезона-2018/19, которая проходит в Монако.
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«Атлетико» по итогам прошлого розыгрыша Лиги Европы завоевал золотые медали турнира. В решающем матче мадридская команда одолела «Марсель», на стадии полуфинала – лондонский «Арсенал».
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что мысли о создании третьего еврокубкового турнира являются преждевременными.