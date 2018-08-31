«Уфа» усилилась хавбеком сборной Люксембурга

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Российская «Уфа» объявила о переходе полузащитника Оливье Тилля из люксембургского «Прогресс Нидеркорн», сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта уфимской команды, соглашение с 21-летним игроком сборной Люксембурга рассчитано на четыре года.

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Тилль сыграл за «Прогрес» 82 матча в официальных турнирах, где забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач. В этом сезоне он дважды поражал ворота соперников, один из его мячей был забит в ворота «Уфы» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

Напомним, «Уфа» прошла «Прогресс» в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Дома российская команда победила соперника со счётом 2:1, а в гостях сыграла вничью — 2:2.

На счету люксембургского игрока четыре матча и один мяч за свою национальную команду.

Ранее сообщалось, что экс-хавбек туринского «Ювентуса» Клаудио Маркизио, который расстался с командой в это трансферное окно, имеет большие шансы продолжит карьеру в MLS.