Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/553/11724553/kubok-ligi-evropy-pic905-895x505-7341.jpg">

Португалия сократила отставание от России в рейтинге ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает Sport24.

На этой неделе Россия заработала только 0,083 балла благодаря ничьей «Уфы» с шотландским «Рейнджерс» (1:1) в Лиге Европы. Санкт-Петербургский «Зенит» в своем матче проиграл норвежскому «Мольде» (1:2).

Реклама

Португальцы набрали один балл, так как «Бенфика» на выезде разгромила ПАОК (4:1) и вышла в групповой этап Лиги чемпионов. Россия также немного отстала от Франции, которой 0,166 балла принесла победа «Бордо» над «Гентом» в Лиге Европы.

Россия сохраняет за собой шестое место в рейтинге, имея 45,215 очка. Идущая седьмой Португалия имеет 39,832 очка. Возглавляет рейтинг Испания с результатом в 87,140 очков.

Ранее определились все участники группового этапа Лиги Европы‍.