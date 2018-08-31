Головин: в матчах ЦСКА с «Реалом» и «Ромой» возможно все

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Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, где московскому ЦСКА достался мадридский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория», сообщает «Чемпионат.com».

«Конечно, следил и за тем, кто достанется ЦСКА. Своим бывшим партнерам хочу пожелать удачи. В Москву приедут «Реал» и «Рома», настоящие гранды европейского футбола. Уверен, будет полный стадион. При такой поддержке, какая есть у ЦСКА, возможно все», — заявил российский хавбек.

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Головин перешел из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года после успешного для России чемпионата мира. Россиянин еще не провел ни одного матча за свой новый клуб из-за травмы, полученной на одной из первых тренировок.

Ранее В «Монако» рассказали о состоянии травмированного Головина.