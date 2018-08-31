Близнецы Курниковой и Иглесиаса очаровали фанатов

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас показали подросших близнецов, сообщает «Советский спорт».

В свой инстаграм испанский певец выложил видео, на котором бегает около восьмимесячных близнецов Люси и Николаса, пытаясь их рассмешить. Предполагается, что в качестве оператора выступила Курникова.

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Видеозапись набрала массу положительных комментариев.

42-летний Иглесиас и 37-летняя Курникова встречаются с 2002 года.

Ранее сообщалось, что Курникова станцевала с полугодовалой дочкой под песню Иглесиаса.