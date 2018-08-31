В ЦСКА считают, что матчи с «Реалом» и «Ромой» вернут в Россию атмосферу ЧМ-2018

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19, передает «Чемпионат.com».

Армейцы выступят в одном квартете с мадридским «Реалом», «Ромой» и «Викторией Пльзень».

«Предстоят непростые матчи, но будет большой праздник футбола. Мы все насладились домашним чемпионатом мира, сейчас присутствует ностальгия по нему. Матчи с «Реалом» и «Ромой» вернут болельщиков в атмосферу праздника.

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Для нашей молодой команды — это колоссальный опыт. Без таких матчей не стать футболистом. Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Все ребята, с кем общался, довольны соперниками», — сказала Бабаев.

Ранее сообщалось, что у соперника ЦСКА в Лиге чемпионов вместо скамейки запасных пивная банка.