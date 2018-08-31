Кафельников верит в «уничтожение» Дзюбы в матче со «Спартаком»

Известный теннисист и футбольный болельщик Евгений Кафельников поделился мыслями перед матчем 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и московским «Спартаком», передает Sportbox.

По мнению экс-первой ракетки мира, в этом поединке не сможет себя проявить форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба, который забил три мяча в пяти предыдущих матчах турнира.

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«Забьет ли Дзюба? Его уничтожат Самуэль Жиго вместе с Георгием Джикией. Еще и в воротах Александр Максименко, поэтому я вообще не переживаю. Если Дзюба думает, что забьет гол «Спартаку», то он глубоко ошибается», — сказал Кафельников.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 2 сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что легенда «Манчестер Юнайтед» попросил футболку у «великого» Дзюбы.