Главный тренер «Зенита» считает свою команду «средней»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы от «Мольде», передает «Советский спорт».

Сине-бело-голубые потерпели поражение со счетом 1:2, однако прошли в финальную часть турнира по сумме двух матчей.

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Наставник клуба из Северной столицы признался, что его расстроила игра команды.

«К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры... Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии», — приводит слова тренера официальный сайт «Зенита».

Ранее сообщалось, что определились все участники группового раунда Лиги Европы‍.