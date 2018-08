Рамос пощупал плечо Салаха на церемонии награждения УЕФА

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос после вручения приза лучшему защитнику сезона-2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил себе неоднозначный жест в адрес полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, сообщает «Советский спорт».

32-летний испанец с призом в руках прошел мимо сидящего в зале египтянина и пощупал его за левое плечо. При этом сам Салах никак не отреагировал на эпизод и даже не посмотрел в сторону Рамоса.

Видео момента опубликована в твиттер-аккаунте @BlogOfTheNet.

В финале Лиги чемпионов минувшего сезона Салах получил серьезное повреждение плеча в борьбе с Рамосом, из-за чего не смог продолжить игру и помочь своей команде, а «сливочные» одержали победу. После матча футбольная общественность обвинила капитана «королевского клуба» в умышленном нанесении травмы египтянину.

Ранее сообщалось, что тренер «Ливерпуля» обвинил капитана «Реала» в умышленном нанесении травмы Салаху.

Sergio Ramos touching Mo Salah's shoulder as he walks past him was the best thing in the whole of the #UCLdraw pic.twitter.com/b7mGjWPCjw