«Севилья» объявила о прибытии в клуб игрока «Спартака» Промеса

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес прибыл в расположение испанской «Севильи», сообщает «Советский спорт».

Об этом говорится в сообщении севильского клуба на официальном сайте.

Футболист побывал на матче раунда плей-офф Лиги Европы между «Севильей» и «Сигмой», который состоялся на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». По итогам двухматчевого противостояния дальше прошли испанцы.

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Отмечается, что 31 августа голландцу предстоит пройти медосбледование и подписать личный контракт с красно-белыми. По информации СМИ, сумма трансфера составит порядка €21 млн.

26-летний Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. В составе столичной команды хавбек становился чемпионом России и обладателем Олимп-Суперкубка России.

Ранее сообщалось, что Промес вылетел в Испанию на медосмотр для «Севильи».