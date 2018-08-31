Хоккеист сборной России раскритиковал присвоение ЗМС футболистам

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин высказался о присвоении футболистам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выступление на чемпионате мира — 2018, передает «Советский спорт».

На домашнем ЧМ-2018 подопечные Станислава Черчесова дошли до 1/4 финала, где уступили хорватам.

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«Я смотрел три матча сборной России — с Саудовской Аравией, Испанией и Хорватией. Не могу сказать, что зафанател. И хотел бы кое-что сказать… Но не буду. Мне самое непонятное — как можно за восьмое место давать? Это даже не пятое. Хотя за пятое тоже по идее нельзя. Я хотел высказаться об этом в инстаграме. Меня отговорили.

Но было обидно за ребят из менее популярных видов спорта. У них ведь тоже травмы, проблемы, переживания. Я не стал писать из-за родных футболистов. Зачем им портить настроение? А так, конечно, это все несправедливо», — сказал хоккеист.

Ранее сообщалось, что хоккеист Дмитрий Орлов поставил под сомнение присвоение футболистам званий ЗМС.