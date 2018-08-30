Дзюба не смог удержаться на ногах от нового имени Кокорина
Во время записи интервью с футболистами санкт-петербургского «Зенита» Александром Кокориным и Артемом Дзюбой корреспондент 443 TV назвал его первого Алексеем, сообщает «Советский спорт».
Как видно на видеоролике, журналист тут же поспешил извиниться перед нападающим, однако футболист воспринял оговорку с улыбкой, а Дзюба и вовсе не смог удержаться на ногах от смеха.
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»Алексей Кокорин и Андрей Дзюба!», — продолжил шутку звезда сборной России.
Ранее Дзюба сообщил, что команда могла пройти дальше, если бы за нее играл травмированный Александр Кокорин.