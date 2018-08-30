Экс-вратарь «МЮ»: я в шоке от поведения Моуринью

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Бывший голкипер английского «Манчестер Юнайтед» Марк Боснич был удивлен вызывающим поведением наставника команды Жозе Моуринью на пресс-конференции после матча с «Тоттенхэмом», сообщает Sрort24.

«Это действительно шокировало меня. То, что произошло в этой пресс-конференции был очень странным.

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Я фанат Моуринью и всегда им был. Но то, что произошло в конце этой пресс-конференции, не было положительным для него, клуба. Очевидно, что были проблемы с трансферами, но он работает в клубе, а клуб не работает на него.

Если в «МЮ» решили не тратить деньги, То Моуринью действительно нужно взять с пример с Почеттино, который в «Тоттенхэме» работает с тем же составом, что был и в минувшем сезоне», — цитирует Боснича Omnisport.

Ранее Моуринью жестко отреагировал на критику после поражения в матче от Тоттенхэма» со счетом 0:3.