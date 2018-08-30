Экс-президент «Спартака»: «Зениту» нужна звезда уровня Халка

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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал работу наставника санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака, сообщает «Спорт день за днем».

«Семак использует большее количество игроков из тех, кто, по его мнению, лучше на сегодняшний день. Для Манчини «Зенит» все равно был проходным вариантом с хорошим денежным бонусом. Мне кажется, он сильно не парился по поводу результатов: будет, не будет, пройдет, не пройдет. У него свой был взгляд, который отличался процентов на 90 от взгляда на «Зенит» всех остальных.

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А Семак знает хорошо внутренних игроков, я имею в виду не только зенитовцев, но и вообще российских. Понимает, от кого ждать каких проблем или ошибок. Исходя из этого выстраивает игру. И национальность или принадлежность игрока к какой-то стране для него не является фактором, чтобы футболист присутствовал на поле. Поэтому он использует тех, кто лучше. Иногда ошибается, иногда попадает в десятку. Видно, что человек живет этим, по-хорошему болеет этой ситуацией», — уверен Червиченко.

Кроме того, бывший функционер высказал мнение относительно ротации сине-бело-голубых.

«Звезд маловато. Если бы «Зенит» приобрел кого-то уровня Халка, было бы неплохо. Но номинальное присутствие звездных ребят не всегда лучший вариант. Посмотрите на «Ростов», который идет в группе лидеров, на «Оренбург». Разве там есть какие-то игроки, о которых знает весь мир? Их там нет, но они сопротивляются, от «Спартака» у них отставание в 1-3 очка.

Иногда выигрывают не звездные имена, а хороший коллектив и понимание. От этого результат бывает гораздо лучше, чем когда футболисты играют, а одна звезда на поле стоит и чешет бок, и в принципе не очень хочет бегать», — отметил Червиченко.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в пятом туре.