Хавбек «Спартака» Промес станет одним из самых дорогих игроков «Севильи»

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Хавбек московского «Спартака» голландец Квинси Промес может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков «Севильи», если его переход в испанский клуб все же состоится, сообщает AS.

По информации издания, нынешняя зарплата нидерландского футболиста в команде красно-белых составляет около €3 млн. Ожидается, что Промес будет стоить «Севилье» €20 млн и заключит соглашение с новым клубом сроком на четыре года.

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Промес стал игроком столичного клуба в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл во всех пяти стартовых матчах красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых по разу забил мяч и сделал голевой пас.

Ранее сообщалось, что голландец улетел в Испанию для прохождения медосмотра в севильском клубе.