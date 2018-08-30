Матчи чемпионата Испании хотят проводить в Мексике

Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей внутреннего первенства в Мексике, сообщает «Советский спорт».

Ла Лига уже подписала контракт на 15 лет на проведение игр чемпионата Испании в США.

«У Ла Лиги есть отличный потенциал проводить матчи за пределами Испании. Мексика является для нас ключевым направлением работы, для нас это вторая по важности зарубежная страна. После того, как успешно проведем матчи в США, будем пытаться организовать проведение игр в Мексике», — приводит слова представителя Ла Лиги Нуно Переса Пла Marca.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США.