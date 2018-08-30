В Великобритании фанатки устроили акцию ради тампонов и прокладок на стадионе

Трое болельщиц шотландского «Селтика» провели акцию, направленную на лучшую осведомленность фанатов о девушках на стадионе, сообщает «Советский спорт».

«Мы не принуждаем клубы ни к чему, а лишь хотим, чтобы болельщики поддерживали клубы к предоставлению бесплатных гигиенических продуктов. Это может быть специальная машина в туалетах или контейнеры с доступными тампонами и прокладками. По нашему опыту мы видим, что их используют только в экстренных случаях», — заявила в интервью The Guardian Микаэла Маккинли, одна из инициаторов акции.

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Кампанию уже поддержали 11 клубов по всей стране, одним из последних стал «Брайтон». Отмечается, что акцией также заинтересовались «Ливерпуль» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что английский клуб заключил партнерское соглашение с похоронным агентством.