В Госдуме поддерживают снятие запрета на матчи между клубами России и Украины

Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа поддержал идею о снятии запрета на проведение еврокубковых футбольных матчей между клубами из России и Украины, передает газета «Известия».

С этой инициативой в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратилась международная организация Sport for all.

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«Россияне и украинцы — братские народы. На открытии мундиаля рядом со мной находились украинские болельщики, которые размахивали своими флагами, а также российские, поддерживавшие нашу сборную. При этом не возникло никаких проблем, всё прошло дружественно и красиво.

Спорт — объединяющий фактор, и не надо бояться устраивать совместные матчи между Россией и Украиной. Болельщики смогут увидеть уважительное отношение между футболистами, что равным образом будет улучшать и связи между фанатами», — сказал Чепа.

С 2014 года УЕФА принял решение «разводить» российские и украинские команды в еврокубках из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что матчи между клубами России и Украины должны «наладить отношения народов».