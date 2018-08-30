Главный тренер сборной Германии признался в недооценке скандала с расизмом

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв выступил с заявлением относительно обвинений в расизме бывшего игрока команды Месута Озила в отношении Немецкого футбольного союза (DFB), передает «Советский спорт».

Перед началом чемпионата мира — 2018 на Озила и хавбека Илкая Гюндогана обрушился шквал критики из-за фотографии с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а после мундиаля Озил объявил об уходе из сборной.

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«Мне кажется, мы недооценили ситуацию с фотографиями, я тоже их недооценил. Думал, что когда эти двое побывали у президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, мы сконцентрируемся на чемпионате мира. Этот случай тоже отнял у нас силы.

Никогда не было никакого расизма. На протяжении всего времени, пока я работаю в сборной Германии, никогда в команде не было расистских комментариев. Месут и Илкай всегда идентифицировали себя со всеми заявлениями национальной сборной», — приводит слова специалиста Goal.com.

Ранее сообщалось, что Лёв взял ответственность на себя за выступление команды на ЧМ-2018.