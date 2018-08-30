Матчи между клубами России и Украины должны «наладить отношения народов»

Международная организация Sport for all обосновала свою идею о разрешении проводить еврокубковые матчи между клубами из России и Украины, передает газета «Известия».

«Мы уверены, что это будет способствовать налаживанию отношений между народами России и Украины. Спорт не нужно смешивать с политикой. Уверены, что все вопросы, связанные с безопасностью, можно решить.

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Собственно, на чемпионат мира по футболу приехало несколько тысяч украинских болельщиков и все прошло без каких-либо инцидентов. Кроме того, без совместных игр двух стран рейтинговая таблица УЕФА необъективна», — сказал глава организации Янис Кузинс.

С 2014 года УЕФА принял решение «разводить» российские и украинские команды в еврокубках из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что УЕФА призвали разрешить матчи между клубами из России и Украины.