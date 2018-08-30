УЕФА призвали разрешить матчи между клубами из России и Украины
Международная организация Sport for all готов обращение к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой разрешить проводить еврокубковые матчи между клубами из России и Украины, сообщает газета «Известия».
Об этом рассказал глава организации Янис Кузинс.
«Мы подготовили обращение к УЕФА, в котором выступаем за разрешение проводить матчи между российскими и украинскими клубами. Также мы выступаем за то, чтобы сборные России и Украины не разводились по разным группам на предстоящем первенстве Европы по футболу.
Недавний бой между российским боксером Муратом Гассиевым и украинским бойцом Александром Усиком в Москве показал, что спортивные мероприятия с участием спортсменов из двух стран могут проходить в дружественной атмосфере. Целенаправленное разведение России и Украины отчасти лишает турниры спортивного принципа», — сказал Кузинс.
С 2014 года УЕФА принял решение «разводить» российские и украинские команды в еврокубках из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что Украина пообещала не финансировать поездки спортсменов в Россию.