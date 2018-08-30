СМИ: Промес не улетал в Испанию на медобследование для «Севильи»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес не улетал в Испанию для прохождения медобследования перед трансфером в «Севилью», сообщает Sport24.

По информации издания, появившаяся ранее в СМИ информация о медобследовании голландца не соответствует действительности. Отмечается, что «Севилья» продолжает переговоры со «Спартаком» относительно возможного трансфера хавбека.

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26-летний Промес выступает за «Спартак» с 2014 года. В текущем сезоне полузащитник провел семь матчей, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что тренер «Севильи» назвал условие, при котором Промес впишется в команду.