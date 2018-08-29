Экс-президент УЕФА назвал «странным» трансфер Роналду в «Ювентус»
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини прокомментировал переход нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».
«Думаю, это странно, что Роналду в возрасте 33 лет покинул свой «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд, ради новых приключений.
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Когда мне было 32, многие команды хотели подписать меня, но я завершил карьеру, потому что устал», — приводит слова экс-президента L'Equipe.
Роналду перешел в туринский клуб в это летнее трансферное окно за €112 млн.