Экс-президент УЕФА назвал «странным» трансфер Роналду в «Ювентус»

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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини прокомментировал переход нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в туринский «Ювентус», передает «Советский спорт».

«Думаю, это странно, что Роналду в возрасте 33 лет покинул свой «Реал», с которым выиграл три Лиги чемпионов подряд, ради новых приключений.

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Когда мне было 32, многие команды хотели подписать меня, но я завершил карьеру, потому что устал», — приводит слова экс-президента L'Equipe.

Роналду перешел в туринский клуб в это летнее трансферное окно за €112 млн.

Ранее Роналду попросил «Ювентус» купить защитника «Реала».