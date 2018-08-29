Дзюба стал лучшим игроком тура РПЛ в четвертый раз за сезон

<img src="//img.gazeta.ru/files3/11/11921011/RIAN_5615358.HR-pic905-895x505-33568.jpg">

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба стал лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) в пятом туре, сообщает Sport24.

Голосование по выбору лучшего футболиста тура проводился в социальной сети «Вконтакте» совместно с телеканалом «Матч ТВ». В этот раз за форварда проголосовало 48,69 процентов всех опрошенных, а это 14 654 человек.

Реклама

В этом сезоне Дзюба получает это звание в четвертый раз. Нападающий только один раз уступил в голосовании своему одноклубнику Олегу Шатову.

В пятом туре РПЛ «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется защитником «Вильярреала» Руисом.