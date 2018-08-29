Дзюба рассказал об интересе клубов АПЛ
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился, что у него были предложения из нескольких клубов из середины таблицы Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Sport24.
«Были разговоры с несколькими командами из Англии. Называть их смысла нет. Это, конечно, не лондонский «Арсенал». «Вест Бромвич»? Нет, чуть повыше, получше. Не низ, а середина. Интерес был. Надеюсь, еще есть.
Есть ли желание переехать? Это мечта любого. Посмотрим, как будет. Я не загадываю. Я сделал определенные шаги. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Если останусь в «Зените» — супер. Если будет достойный вариант в Англии — тоже супер», — заявил форвард.
СМИ сообщали, что Дзюба попал в сферу интересов «Уотфорда» и «Кардиффа».
Ранее экс-тренер сборной России заявил, что Дзюба заслужил капитанскую повязку.